В Минске молитвенно почтили память жертв трагедии в метро

По благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета 30 мая 2013 года, в 14-ю годовщину трагедии на станции метро «Немига», духовенство Свято-Духова кафедрального собора г. Минска совершило панихиду в память жертв.

Все «погибшие в людском смятении на Немиге» были помянуты поименно. Заупокойное богослужение совершалось в главном приделе собора. В храме находились родные и близкие жертв трагедии.

Затем духовенство и молящиеся проследовали крестным ходом к подземному переходу станции метро «Немига», где установлен памятный знак в виде часовни, на котором высечены слова Спасителя: Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек (Ин. 11: 25). Здесь была совершена лития. Памятник и ступени перехода были окроплены святой водой. .

30 мая 1999 года на станции метро «Немига» давка унесла жизнь 53 человек (в основном молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет). Среди них — двое сотрудников правоохранительных органов, которые, стоя в оцеплении у входа в метро, также получили смертельные травмы. Общее количество пострадавших превышает 150 человек.

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