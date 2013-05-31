Завершился визит предстоятеля РПЦ в Санкт-Петербургскую митрополию

27-30 мая 2013 года состоялся Первосвятительский визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург.

27 мая, по прибытии в северную столицу, Патриарх Кирилл и Патриарх Иерусалимский Феофил III посетили историческое здание Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге. Вечером Святейший Владыка прибыл в Иоанновский ставропигиальный монастырь на Карповке — официальную резиденцию предстоятеля Русской Православной Церкви в дни визитов в Санкт-Петербург.

28 мая, в день памяти святого благоверного царевича Угличского и Московского Димитрия, Блаженнейший Патриарх Феофил и Святейший Патриарх Кирилл совершили чин великого освящения Кронштадтского Морского собора во имя святителя Николая Чудотворца и Божественную литургию в новоосвященном храме.

В этот же день предстоятель Русской Православной Церкви возглавил освящение домового храма Дома ветеранов сцены в Петербурге.

29 мая под председательством Патриарха Кирилла в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода прошло очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

В перерыве заседания в рабочем кабинете Патриарха в здании Святейшего Синода состоялась встреча предстоятеля Русской Церкви с бывшим президентом Республики Сербия, почетным председателем Демократической партии Сербии Б. Тадичем.

По окончании заседания Священного Синода Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ознакомился с ходом развития Президентской библиотеки, расположенной в том же здании.

30 мая Патриарх Кирилл посетил Большеохтинское Георгиевское кладбище Санкт-Петербурга, где совершил литию на месте погребения своих родителей — протоиерея Михаила и Раисы Владимировны Гундяевых.

Затем Его Святейшество прибыл в Александро-Невскую Свято-Троицкую лавру, празднующую в этом году 300-летие со дня основания. Святейший Владыка ознакомился с результатами реставрации Троицкого собора, а также совершил литию на могиле митрополита Никодима (Ротова), погребенного в стенах Лавры.

Днем Святейший Патриарх Кирилл вылетел в Москву.

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