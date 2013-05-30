В Киеве состоится конференция к 1025-летию крещения Киевской Руси

Институт культурологии Академии искусств Украины 5 июня 2013 года проведет Всеукраинскую научно-практическую конференцию «Духовные ценности христианства в украинской культуре: вехи тысячелетий»,сообщает ИРС.

К участию в научной дискуссии приглашены ученые, аспиранты и студенты высших учебных заведений, а также практические работники из Украины и зарубежных государств, которые занимаются развитием исследовательских и практических проблем процессов культурообразования.

Целью конференции, которая проводится по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси, является обсуждение актуальных вопросов и углубление научного осмысления роли христианских ценностей в развитии украинской культуры и культуры славянских народов.

Тематика мероприятия охватывает следующие проблемы:

Исторические, мировоззренческие и культурологические видения событийного и содержательного значения христианизации славян в европейском контексте.

Духовные ценности христианства в материальной и духовной культуре Украины и славянских народов.

Христианские ценности – ориентиры духовного развития личности человека.

Православные духовные ценности: религиозно-философский взгляд на семью.

Духовность православной иконописи.

Сотрудничество церкви с учебными заведениями в вопросах воспитания молодежи.

Научно-практическая конференция состоится на базе Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова (г.Киев, ул. Пирогова, 9). Информацию об участии можно получить по телефонам: (044) 235-7228, 235-7459 или по электронной почте: info@icr.kiev.ua