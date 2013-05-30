Русская православная церковь должна направлять общество на верный путь

Русская православная церковь, способная к духовному толкованию событий прошлого, должна постоянно направлять общество на верный исторический путь, чтобы страна избежала ошибок, последствия которых придется преодолевать нашим потомкам, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая заседание Священного Синода РПЦ в Санкт-Петербурге.

"Церковь — носитель исторической памяти, в отличие от любой другой институции общественной. Она не просто является рациональным носителем памяти — для нее это часть священного предания, куда включается не только фиксация событий, но и духовное толкование. И поэтому мы должны и сегодня открыто говорить нашему народу, передавая ему, в том числе, и опыт Церкви, о том, чего всячески надлежит избегать, и по какому пути следует идти, чтобы страна шла вперед, а не обрывалась в пропасть или не уходила в сторону от пути, теряясь в темных лесах или в болотах", — сказал патриарх.

Здание Сената и Синода — памятник архитектуры Санкт-Петербурга. После революции большевики упразднили эти органы управления, и лишь в 2009 году в здании прошло первое за много лет заседание Священного Синода. Патриарх отметил, что здесь он всегда чувствует особую атмосферу, которая наводит на мысли о том, "зачем нужно было убивать столько людей, творить разрушений, а потом вкладывать колоссальную энергию в то, чтобы восстановить, когда все по милости Божьей возвращается на круги своя". По словам патриарха, такие же мысли посещали многих при освящении воссозданного храма Христа Спасителя, взорванного в начале ХХ века. Глава РПЦ благодарен Богу за возрождение веры и церкви в РФ и странах исторической Руси.

"Мы должны возблагодарить Господа и, с другой стороны, продолжать наши молитвы и усилия, чтобы исторический путь нашего народа был ясным, прямым и направленным к достижению тех целей, которые Бог благословляет. Тогда на этом пути не будет тех разрушений, которые с энтузиазмом придется преодолевать следующим поколениям", — подчеркнул патриарх.

РИА Новости