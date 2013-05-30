Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви обсудил положение в Косово и Метохии.

Вывод - сложившиеся обстоятельства препятствуют эффективной защите находящихся в этом крае сербских монастырей и храмов, что подразумевает не только поддержку в них духовной жизни, но их реставрацию, консервацию и поддержку их существования как такового.

Многие сербские храмы и монастыри, расположенные и в более спокойных районах, в отличие от Косово и Метохии, также часто сталкиваются с серьезными проблемами, а над некоторыми висит угроза уничтожения.

Принято решение основать в Рашско-Призренской епархии Институт защиты памятников культуры, который будет оказывать содействие защите святынь, находящихся под угрозой уничтожения.

Седмица.Ru