Завершилось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви

29 мая 2013 года в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Священный Синод принял решение об образовании новых митрополий — Брянской, Карельской и Липецкой, а также определил глав этих митрополий и назначил правящих архиереев на новообразованные кафедры в составе митрополий.

Епископу Барнаульскому и Алтайскому Максиму Синод поручил возглавить новообразованную Елецкую епархию в составе Липецкой митрополии. Преосвященным Барнаульским и Алтайским Синод определил быть епископу Каменскому и Алапаевскому Сергию с освобождением его от управления Каменской епархией. Временное управление Каменской епархией поручено митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу.

Викарием Пермской епархии с титулом «Добрянский» назначен заштатный епископ Никон (Миронов). Епископом Аргентинским и Южноамериканским Синод постановил избрать архимандрита Леонида (Горбачева), представителя Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Александрийском и всей Африки.

Протоиерей Сергий Привалов, исполняющий обязанности председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, включен в состав Высшего Церковного Совета по должности. Синод благословил протоиерею Димитрию Смирнову, первому заместителю председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства, продолжить работу в составе Высшего Церковного Совета.

Члены Синода утвердили представленный Синодальной богослужебной комиссией текст молитвы святым благоверным Петру и Февронии для включения в богослужебные чинопоследования и прочтения по окончании Божественной литургии в дни памяти святых супругов.

Были утверждены Положение о канонических подразделениях Русской Православной Церкви, функционирующих на территории учреждений уголовно-исполнительной системы и типовой устав монастыря, приписного к ставропигиальному монастырю.

Члены Синода имели суждение о положении дел в Представительстве Московского Патриархата в Дамаске. Синод постановил архимандрита Александра (Елисова) освободить от должности представителя Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока. Временно исполняющим обязанности представителя Патриарха Московского при Патриархе Великой Антиохии назначен клирик Иркутской епархии, аспирант Общецерковной аспирантуры и докторантуры иеромонах Ефрем (Пашков). Временно исполняющим обязанности секретаря Представительства Патриарха Московского при Патриархе Великой Антиохии назначен клирик Киевской митрополии протоиерей Захария Керстюк.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси