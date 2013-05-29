В Минске пройдет конференция "1025-летие Крещения Руси"

В Минске 6-7 июня 29013 года пройдет конференция "1025-летие Крещения Руси". В ее работе примут участие ведущие богословы и ученые-историки, писатели Беларуси, России, Украины.

Вопросы подготовки к международной конференции "1025-летие Крещения Руси. Цивилизационный выбор пути" рассмотрены на заседании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1025-летия Крещения Руси.

Проводится подготовительная работа по организации международной выставки икон "Православный мир". На ней будет представлено более 60 уникальных произведений иконописи XVIII - начала XX веков из собственных фондов, а также из фондов Музея русской иконы (Москва), Государственной Третьяковской галереи, Национального Киево-Печерского музея-заповедника, Национального художественного музея Белграда (Сербия), Национального художественного музея Молдовы, Ярославского государственного художественного музея, ряда православных храмов. Выставка пройдет в Национальном художественном музее с 12 сентября по 9 декабря.

В Национальной библиотеке Беларуси и библиотеках республики будут организованы книжные выставки на темы христианской морали и духовности, которые продлятся до декабря текущего года.

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