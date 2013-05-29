В Санкт-Петербурге открылось заседание Священного Синода РПЦ

29 мая 2013 года в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Владимир; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир; митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Для участия в летней сессии (март-август) 2013 года также приглашены митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский Марк, архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, архиепископ Ровенский и Острожский Варфоломей, епископ Улан-Удэнский и Бурятский Савватий.

Перед началом заседания Святейший Патриарх Кирилл обратился к членам Священного Синода со словом:

«Сердечно приветствую всех членов Священного Синода на очередном заседании в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода, в тех стенах, где наши благочестивые предки принимали участие в важнейших решениях, касавшихся жизни Церкви и Отечества нашего.

Я всегда чувствую какую-то особую атмосферу в этих помещениях, и само проведение заседания Священного Синода наводит на очень многие мысли. В первую очередь на мысль: "А зачем все это нужно было разорять? Зачем все это нужно было уничтожать? Зачем нужно было убивать столько людей, творить столько разрушений, а потом вкладывать колоссальную энергию в то, чтобы восстановить, — когда всё, по милости Божией, возвращается на круги своя?"

Те же мысли посещали многих из нас в день освящения Храма Христа Спасителя. Один из зарубежных архиереев, который стоял тогда рядом со мной, произнес то же самое: "Зачем все это нужно было делать? Это подобно детям, которые тянутся к огню, и, пока не обожгут ручонку, никакие увещания родителей не действуют".

Но Церковь — носитель исторической памяти, в отличие от любой другой общественной институции. Она не просто рациональный носитель памяти: для нее память — это часть предания, Священного Предания, куда включается не только фиксация событий, но и их духовное толкование. И поэтому мы должны сегодня открыто говорить нашему народу о том, чего надлежит всячески избегать и по какому пути идти, чтобы страна шла вперед, а не срывалась в пропасть и не уходила в сторону от пути, теряясь в темных лесах или в болотах.

Мы должны возблагодарить Господа за все, что сегодня происходит в нашем Отечестве, за возрождение веры, Церкви. Когда я говорю об Отечестве, я имею в виду всю историческую Русь и Россию современную, Украину, Беларусь, Молдову, страны Средней Азии — все те пространства, где Русская Православная Церковь несет свое служение. Мы должны возблагодарить Господа и, с другой стороны, продолжать наши молитвы и усилия, чтобы исторический путь нашего народа был ясным, прямым и направленным к достижению тех целей, которые Бог благословляет. Тогда на нашем пути не будет разрушений, которые придется с энтузиазмом преодолевать следующим поколениям.

Как я уже сказал, я с особым чувством открываю эту сессию Священного Синода Русской Православной Церкви. Благодарю средства массовой информации за внимание».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси