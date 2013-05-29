«Журнал Московской Патриархии» представил версию для iPad

С 4 мая в AppStore доступна iPad-версия старейшего издания Русской Православной Церкви — «Журнала Московской Патриархии», разработанная редакцией журнала в сотрудничестве с компанией «Арефа-медиа».

«Сегодня для печатного издания недостаточно иметь только интернет-версию, необходимы отдельные версии и для планшетных устройств, — считает ответственный редактор „Журнала Московской Патриархии“ Сергей Чапнин. — И вполне возможно, что со временем печатное издание и его версия для планшета будут отличаться по содержанию. У нас есть возможность публиковать в планшетной версии более полные варианты статей и значительно больше иллюстративного материала. Надеюсь, что в скором времени появится и мультимедийный контент». В настоящее время доступна бесплатная подписка на ЖМП на 2013 год и, в том числе, есть возможность скачивать все вышедшие номера, начиная с декабря 2012 года.

«Для „Журнала Московской Патриархии“ мы разработали специальный редакционный комплекс, который позволяет верстать электронную версию для iPad’а, — отметил генеральный директор „Арефа-медиа“ Алексей Монастырюк. — Мы надеемся, что и другие православные редакции заинтересуются выпуском своих изданий для планшетов».

Разработаны принципиально новый макет журнала и редакционный комплекс в составе систем верстки, распространения, программы для скачивания и просмотра выпусков на iPad. В редакционном комплексе широко применяется свободное ПО (Open Source). В качестве хранилища данных в системе верстки используется NoSQL-решение. Для облегчения работы верстальщика в системе реализованы импорт контента из InDesign-макета, шаблоны статей, обработка графики, интерактивные и мультимедийные элементы макета, а также типограф и расстановщик переносов.

Электронная версия «Журнала Московской Патриархии» полностью соответствует требованиям Apple для размещения в Киоске (Newsstand). Это позволяет показывать журнал в магазине AppStore и на планшетах читателей среди журналов и газет, а не в общем списке всех остальных приложений.

В iPad-версии «Журнала Московской Патриархии» планируется публиковать больше иллюстративного материала, фотогалереи, видео- и аудио- записи выступлений Святейшего Патриарха и пастырей Церкви, экспертов и авторов журнала. Скачанные выпуски можно просматривать независимо от наличия доступа к интернету — они полностью загружаются на планшет.

Журнал Московской Патриархии издается с 1931 года. Сегодня особое внимание на страницах журнала уделено актуальным вопросам современной жизни Церкви, публикуются комментарии экспертов, богословская публицистика, материалы по широкому кругу церковно-практических вопросов. «Журнал Московской Патриархии» стал первым православным периодическим изданием, доступным в магазине мобильных приложений Apple. В планах редакции журнала на ближайшее время разработка планшетной версии для других платформ.

Церковный вестник