Об эскалации насилия против христиан в Сирии

Многие десятилетия Сирия отличалась атмосферой межрелигиозного мира и согласия. Различные общины христиан, мусульман, иудеев жили в условиях добрососедства и взаимопонимания. С началом вооруженного противостояния в этой стране положение религиозных меньшинств резко ухудшилось.

Известно, что в Сирии принимает участие в террористических действиях немалое количество радикально настроенных экстремистов из разных стран, которые ставят своей задачей полное «очищение» региона Ближнего Востока от немусульман. В результате христиане Сирии сталкиваются с гонениями, размах которых становится все более угрожающим. По словам митрополита Афамийского Исаака (Антиохийская Православная Церковь), христиане Сирии видят, что «после прихода боевиков творится немыслимое»: разрушаются храмы, похищаются священнослужители, происходит насильственное выселение христиан из их домов, совершаются убийства христиан.

В апреле этого года еще один иерарх Антиохийской Православной Церкви – епископ Сейднайский Лука рассказал средствам массовой информации, что из своих домов были изгнаны почти 140 000 христиан, параллельно идет систематическое разрушение христианских храмов. «Они убивают людей. Человеческая жизнь не представляет для них никакой ценности», — отметил владыка.

22 апреля 2013 года боевиками экстремистской организации были похищены сирийские христианские иерархи: митрополит Алеппский Павел (Антиохийский Патриархат) и митрополит мар Григорий Иоанн Ибрагим (Сирийская Ортодоксальная Церковь), их водитель-диакон – убит. Митрополиты до сих пор находятся в плену.

11 мая 2013 года стало известно, что боевики разрушили древний православный монастырь святого пророка Илии в окрестностях Эль-Кусейра: они опустошили обитель, вынесли церковную утварь, взорвали колокольню, разрушили алтарь и купель.

Русская Православная Церковь решительно осуждает любое насилие и попытки разжигания межрелигиозной розни в Сирии. Московский Патриархат выражает солидарность со страждущими братьями и сестрами, христианами Сирии, и выражает надежду на то, что мировое сообщество уделит столь вопиющим событиям должное внимание. Масштабные и грубые нарушения прав человека не должны замалчиваться, но должны стать предметом активных мер противодействия.