Во Львове проходит VII фестиваль СМИ православных

Во Львове 27 мая открылся VII фестиваль православных СМИ, организованный Синодальным информационно-просветительским отделом УПЦ.

Как передает корреспондент УНИАН, тема нынешней встречи представителей епархиальных пресс-центров и СМИ: «Будущее СМИ и перспективы развития общецерковных телевизионных, интернет и печатных проектов».

В частности, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский Антоний подчеркнул значимость православных СМИ в возрождении духовности, кроме того, он отметил, что церковь должна использовать новейшие информационные и технические средства, чтобы быть интересной людям.

«Надо помнить, что каждый материал в православном издании должен быть шедевром, потому что это - творение Богу», - отметил владыка.

В свою очередь председатель Синодального отдела по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений епископ Львовский и Галицкий Филарет считает, что «СМИ могут либо спасти, либо потерять мир».

«Православный журналист является образцом духа и веры, и вдохновляет человека на служение ...», - отметил епископ Филарет.

На фестивале также обсудят тенденции развития православных ресурсов, вопросы межконфессиональных отношений и т.д. Состоится круглый стол по созданию первого церковного телеканала «Образ» и нового официального портала УПЦ church.ua.

В мероприятии принимают участие около 100 участников - представители тридцати епархиальных служб УПЦ, освещающих религиозную жизнь своих регионов.

Фестиваль продлится до 31 мая.

