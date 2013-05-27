В УПЦ ждут визит Вселенского Патриарха

В Украинской Православной Церкви ждут визит Вселенского Патриарха Варфоломея I, который приглашен на празднование 1025-летия Крещения Руси, но состоится ли этот визит, станет известно после заседания Священного Синода Вселенского Патриархата, который состоится в ближайшие дни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский Антоний (Паканич) на VII фестивале СМИ православных, который открылся 27 мая во Львове.

«Ответ будет предоставлен после заседания Священного Синода Вселенского Патриархата. Но отказа не было. То есть мы ждем Вселенского Патриарха Варфоломея», - сказал митрополит Антоний.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН: «Представитель какой канонической Православной Церкви в случае визита Вселенского Патриарха возглавит богослужение», владыка Антоний отметил, что богослужение «будет происходить по каноническим правилам», и кто возглавит богослужения, «будет решено на праздновании».

Митрополит Антоний напомнил, что празднование 1025-летия Крещения Руси в Украине будет осуществляться на государственном и общецерковном уровне. Также работает международный оргкомитет, образованный по соглашению между Украиной, Россией и Беларусью.

Владыка Антоний обратил внимание, что приглашения были отправлены главам всех Православных Церквей - от Церкви и от украинского государства.

«Мы надеемся, что в Киеве будут представлены все 15 поместных Православных Церквей», - подытожил управляющий делами Украинской Православной Церкви.

Как сообщал УНИАН, приглашение Патриарху Варфоломею принять участие в торжествах по случаю празднования 1025-летия Крещения Руси от Президента Украины Виктора Януковича, было передано 21 мая.

В этот день в Константинополе состоялась встреча представителей украинского государства и Украинской Православной Церкви с архиепископом Константинополя - Нового Рима Вселенским Патриархом Варфоломеем I.

Священный Синод УПЦ 25 апреля официально пригласил в Киев на празднование Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также попросил его пригласить Предстоятелей Поместных Православных Церквей для участия в празднованиях (журнал № 38).

