Во Львове открылся VII Всеукраинский фестиваль СМИ православных

Сегодня 27 мая в Львове, по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира, открылся VII Всеукраинский фестиваль СМИ православных, организованный Синодальным информационно-просветительским отделом УПЦ при содействии Синодального отдела УПЦ по делам молодежи.

Начался фестиваль с общей молитвы - епископ Львовский и Галицкий Филарет совершил молебен на начало доброго дела.

Затем Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский Антоний зачитал приветственное слово Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.



Основная тема нынешнего собрания православных журналистов, представителей епархиальных пресс-центров и СМИ:

«Будущее СМИ и перспективы развития общецерковных телевизионных, интернет и печатных проектов».



В мероприятии принимают участие представители тридцати епархиальных служб (около 100 участников), которые регулярно освещают религиозную жизнь региона в СМИ. Фестиваль продлится до 31 мая.

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