Подписан договор о сотрудничестве между двумя богословскими школами

25 мая 2013 года в Белграде ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский Антоний и декан Православного богословского факультета Белградского университета протоиерей Предраг Пузович подписали соглашение о сотрудничестве между двумя богословскими школами. Одновременно было также подписано соглашение о сотрудничестве между Православным богословским факультетом Белградского университета и Санкт-Петербургской духовной академией.

Перед подписанием договоров к собравшимся обратились митрополит Бачский и Новисадский Ириней (Булович), ректор Киевской духовной академии митрополит Бориспольский Антоний, ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Амвросий и декан Богословского факультета в Белграде протоиерей Предраг Пузович. Все они отметили многовековые исторические связи между богословскими школами Сербии, России и Украины, а также выразили надежду, что подписанные договора послужат взаимному обогащению богословской науки в славянских странах.

Соглашения предполагают обмен студентами и преподавателями, обмен опытом в области современных образовательных методик, разработку и выполнение совместных научно-исследовательских проектов, проведение научно-исследовательских симпозиумов, конференций и семинаров, обмен публикациями, учебными и научными изданиями, представляющими взаимный интерес.

После подписания договора делегация Киевской духовной академии посетила русское кладбище в Белграде, где похоронены многие представители русской, украинской и белорусской эмиграции, проживавшие в Сербии.

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