В Москве освящен памятник священномученику Ермогену

25 мая 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил освящение памятника священномученику Ермогену, патриарху Московскому и всея России, в Александровском саду у стен Московского Кремля. В церемонии открытия памятника принял участие Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил.

По завершении чина освящения Предстоятель Русской Церкви обратился со словом к участникам торжественной церемонии.

Ваше Блаженство! Уважаемый Сергей Борисович! Уважаемый Владимир Игоревич! Дорогие владыки, отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с этим замечательным днем. Сегодня мы обязательно должны вспомнить историю, связанную с памятником Патриарху Гермогену. В 1910 году в Святейший Синод поступило прошение от общественности нашей страны, чтобы в ознаменование 300-летия мученической кончины Патриарха Гермогена в городе Москве на Красной площади был воздвигнут ему памятник.

В 1913 году, в год 300-летия мученической кончины, Святейший Патриарх Гермоген был причислен к лику святых. В том же году в Историческом музее была открыта выставка проектов памятника святителю Гермогену. По всей стране в течение трех лет собирались средства, чтобы в знак благодарности России к святителю, спасшему страну и народ в тяжкое Смутное время, был воздвигнут памятник.

Но мы знаем, что последовавшая война, а затем и революция помешали осуществлению этого благого всенародного начинания. И сегодня памятник стоит не на том месте, где он должен был стоять, потому что то место на Красной площади занято. Но памятник стоит рядом с Кремлевской стеной, буквально напротив Чудова монастыря, который находился на территории Кремля и в подвалах которого в 1613 году святитель Гермоген был замучен и отдал жизнь свою за веру и Отечество.

То было труднейшее время Смуты. Пресечение царской династии, разделения среди бояр, иноземная интервенция, народные восстания, попытки силой искоренить веру православную — все это привело страну нашу на грань полного уничтожения и краха. Мы, действительно, как народ и как страна стояли на краю пропасти, упав в которую, Россия, наверное, никогда более не смогла бы возродиться.

Но для того чтобы совершить самое большое злонамеренное действие — посадить на престол русских государей иноземца, нужно было согласие Патриарха. И к нему в Чудов монастырь стали приходить и представители тех самых иноземных сил, которые оккупировали Москву, и предатели из боярской Думы, склоняя его посулами, угрозами и даже угрозой смерти к тому, чтобы он обратился с воззванием к русскому народу. Но святитель этого не сделал, хотя смута была в головах людей, многие считали, что приглашение на московский престол иноземца откроет новые перспективы развития, европеизации Русского государства. Были приверженцы этой идеи и среди могущественных боярских кланов. А народ, помраченный от Смуты, от насилия, от убийств, неспособен был сосредоточиться и вынести свое суждение.

И тогда святитель Гермоген, отказав иноземцам в поддержке, стал обращаться к людям русским с пламенными воззваниями, чтобы они объединились и изгнали врага из столицы. Мы знаем, что одно из таких посланий достигло Нижнего Новгорода, возбудило патриотическое чувство его граждан, и ополчение Минина и Пожарского, выступив к Москве, спасло столицу, а через это — и всю Русь.

Я хотел бы сердечно поблагодарить всех тех, кто участвовал в подготовке и осуществлении этого замечательного проекта.

Выражаю надежду на то, что каждый, кто будет приходить сюда к этому месту, невольно задумается о причинах, почему здесь, у Кремлевской стены, стоит этот величественный памятник. Может быть, многих это заставит обратиться к тем героическим страницам истории, на которых написана великая победа нашего народа в одной из самых страшных исторических трагедий.

Дай Бог, чтобы через воздвижение этого памятника в центре Первопрестольного града укреплялась любовь к Отечеству в сердцах наших граждан, укреплялась вера православная, укреплялось желание и стремление делать все для того, чтобы развивалась жизнь страны, чтобы она становилась духовно и материально богаче, чтобы мир, межкультурное, межрелигиозное и межнациональное взаимодействие всех тех, кто составляет тело единого народа России, возрастали, и чтобы через эту общенародную солидарность и единство укреплялась жизнь нашего Отечества.

Христос Воскресе!

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси