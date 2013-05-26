В Храме Христа Спасителя представили Собрание трудов Патриарха Кирилла

В Храме Христа Спасителя 24 мая состоялась презентация Собрания трудов Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Первые тома («Слово Предстоятеля» и «Слово пастыря») представили секретарь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве протоиерей Владимир Диваков, главный редактор Издательства Московской Патриархии протоиерей Владимир Силовьев, ответственный редактор издания, заместитель главного редактора Издательства Московской Патриархии Е.С. Полищук.

Издание содержит слова и речи Первосвятителя по актуальным вопросам церковной и общественной жизни.

Собрание состоит из тематических серий, посвященных тому или иному направлению деятельности Первосвятителя. Открывает собрание серия «Слово Предстоятеля», содержащая материалы официального характера. В первом томе отражено Патриаршее служение за первые три года со дня интронизации. Вторая книга собрания является первым томом серии, имеющей название «Слово пастыря» и посвященной служению Святейшего Патриарха как проповедника. В данный том вошли тексты за период с 1991 по 2011 год.

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