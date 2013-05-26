Фундаментом славянской культуры было слово Божие

Обращаясь к участникам торжеств после крестного хода и молебна у памятника просветителям славян свв. Мефодия и Кирилла 24 мая Святейший Патриарх Кирилл особо подчеркнул, что великое дело, начатое более тысячи лет тому назад двумя равноапостольными братьями, живет.

«Это дело, – отметил Патриарх, – заключалось в том, что они создали нашу азбуку, грамматику, а, значит, литературный язык. Они дали нашим далеким предкам возможность общаться друг с другом, читать великие источники знаний, и, в первую очередь, они перевели на славянский язык слово Божие, книгу книг, книгу жизни — Библию.

С того самого момента начала развиваться славянская культура, письменность, образованность. Мы знаем, что фундаментом этой культуры было слово Божие, а, значит, нравственным фундаментом, основой нашей культуры были те великие нравственные истины, которые Бог пожелал открыть людям. И в том, что эта истина, эта мудрость не человеческая, а Божественная, убеждает нас вся последующая история».

«Сколько произошло перемен, как мы сейчас сказали бы, геополитических — распадались империи, менялись границы стран, происходили войны; иногда употреблялись огромные усилия, чтобы изничтожить эту веру и культуру, но ничего не помогло. И сегодня в центре Первопрестольного града Москвы мы с благодарностью вспоминаем память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Мы вспоминаем их как основоположников нашей культуры и с ними связываем все последующее духовное развитие нашего народа и всех славянских народов. Верим, что покуда будем основываться на этих фундаментальных нравственных ценностях, покуда не соблазнимся, не впадем в грех, не растопчем свои святые истоки, не разорим свою историю, но сохраним свое религиозное национальное самосознание, до тех пор мы будем существовать как народ независимый, духовно сильный, способный не только оплодотворять свою собственную жизнь, но и оказывать духовное влияние на других», – подчеркнул Предстоятель Русской Церкви.

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