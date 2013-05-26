В дар КДА передана частица мощей священноисповедника Досифея

25 мая 2013 года делегация Киевской духовной академии, которая находится с официальным визитом в Сербии, посетила Введенский женский монастырь в Белграде. В этой обители почивают честные мощи священноисповедника Досифея (Васича), митрополита Загребско-Люблянского.

Ректор КДАиС митрополит Бориспольский Антоний и члены делегации в священном сане совершили Божественную литургию в монастырском храме. Вместе с ректором КДА Литургию совершал епископ Моравичский Антоний (Пантелич), представитель Сербской Православной Церкви при Патриархе Московском и всея Руси.

По благословению Святейшего Патриарха Сербского Иринея епископ Антоний передал в дар Киевской духовной академии частицу мощей святителя Досифея (Васича). Митрополит Антоний произнес слово, в котором поблагодарил Сербскую Православную Церковь и лично Святейшего Патриарха Иринея за возможность посетить Введенский монастырь и поклонится мощам святителя Досифея и взять их частицу для Киевских духовных школ.

По окончании Божественной литургии настоятельница монастыря игуменья Анастасия рассказала гостям об истории обители. На территории Введенского монастыря похоронено несколько сербских иерархов ХХ в., чей жизненный путь связан с Православием в Украине. Это выпускник КДА митрополит Иосиф (Цвиевич), а также митрополит Дамаскин (Грданички), который с 1931 по 1938 гг. был епископом Мукачевским (в юрисдикции Сербской Церкви).

Справка: Священноистопедник Досифей (в миру Драгутин Васич) в 1900-1904 гг. обучался в КДА, которую окончил со степенью кандидата богословия. Канонизирован в 2000 г. Архиерейским Собором Сербской Православной Церкви. В 2008 г. обретены его мощи, которые ныне почивают во Введенском монастыре в Белграде. 23 декабря 2010 г. решением Священного Синода УПЦ был включён в святцы УПЦ. В 2012 г. по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира включен в состав Собора святых Киевской духовной академии.

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