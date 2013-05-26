Патриарх Кирилл совершил освящение памятника священномученику Ермогену

25 мая 2013 года отмечается 100-летие прославления священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России.

В этот день по благословению Святейшего Патриарха Кирилла митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

Днем в Александровском саду у стен Кремля состоялась торжественная церемония открытия памятника святителю Ермогену, в которой приняли участие Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На площадке перед памятником Предстоятелей Иерусалимской и Русской Православных Церквей встречали руководитель Администрации Президента РФ С.Б. Иванов и управляющий делами Президента РФ В.И. Кожин.

Блаженнейший Патриарх Феофил, Святейший Патриарх Кирилл, С.Б. Иванов и В.И. Кожин подошли к памятнику, приняли в руки веревки и одновременно сняли покрывало с памятника.

Затем Предстоятель Русской Церкви совершил освящение памятника. Были вознесены молитвы о всех потрудившихся в сооружении памятника сего в честь и память священномученика Ермогена, патриарха Всероссийского, жизнь свою за Православную веру и Отечество наше положившего. За богослужением пел хор Данилова ставропигиального монастыря (регент — Георгий Сафонов).

По завершении чина освящения Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

«Сегодня необычный день, сегодня мы празднуем 100-летие со дня прославления святителя Ермогена, патриарха Московского и всея Руси. И я благодарю всех, кто принимал участие в реализации этого замечательного проекта таким образом, чтобы именно в этот юбилейный день мы и могли открыть памятник у стен Кремля. Низкий всем поклон и сердечная благодарность», — сказал в заключение Святейший Патриарх Кирилл.

Всем присутстовавшим на торжественной церемонии были вручены иконки священномученика Ермогена с Патриаршим благословением.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси