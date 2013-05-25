Патриархи Кирилл и Феофил III совершили молебен у памятника святым Кириллу и Мефодию

Предстоятели Русской и Иерусалимской православных церквей совершили в пятницу праздничный молебен у памятника славянским братьям-просветителям, святым равноапостольным Кириллу и Мефодию на Славянской площади в Москве, сообщает РИА Новости.

Торжества в честь Дня славянской письменности и культуры традиционно приурочены ко Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В славянских государствах уделяют особое внимание этому празднику, когда вспоминаются труды солунских братьев, создавших в IX веке славянскую азбуку и осуществивших перевод Библии на славянский язык.

"Сегодня, в центре первопрестольного града Москвы, мы с благодарностью вспоминаем память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, мы вспоминаем их как основоположников нашей культуры и с ними связываем все последующее духовное развитие нашего народа и всех славянских народов", — сказал патриарх Кирилл после молебна, в котором приняли участие студенты православных вузов, представители православной общественности, духовенство и верующие Москвы.

Он отметил, что Слово Божье, переведенное Кириллом и Мефодием, стало "нравственным фундаментом" всей славянской культуры, и до тех пор, пока русский народ будет сохранять верность традиционным нравственным ценностям, которые утвердились на Руси благодаря трудам братьев-просветителей, он будет существовать как "народ независимый", способный "оказывать духовное влияние на других".

В свою очередь Иерусалимский патриарх Феофил III пожелал главе Русской церкви быть "достойным продолжателем подвига святых равноапостольных Кирилла и Мефодия".