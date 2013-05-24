Делегация КДАиС принимает участие в научной конференции в Белграде

24 мая 2013 года на Православном богословском факультете Белградского университета (Сербия) начала работу Международная научная конференция «Церковь в эпоху святого царя Константина Великого», посвященная 1700-летию издания Миланского эдикта.Для участия в конференции в Белград прибыло несколько десятков ученых из Сербии, Боснии и Герцеговины, России, Греции, Франции, Канады, Хорватии, Италии.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира в конференции принимает участие официальная делегация Киевской духовной академии и семинарии во главе с ректором Высокопреосвященнейшим митрополитом Бориспольским Антонием. В состав делегации также входят первый проректор протоиерей Сергий Ющик, глава административного аппарата Киевской Митрополии преподаватель КДАиС протоиерей Владимир Коцаба, проректор по научно-богословской работе профессор Владимир Бурега и редактор Официального сайта КДАиС преподаватель архимандрит Сильвестр (Стойчев).

Перед началом конференции была совершена Божественная литургия в домовом храме факультета в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Открытие конференции состоялось в большом зале факультета. Конференцию открыл декан Православного богословского факультета профессор протоиерей Предраг Пузович. Во вступительном слове он кратко рассказал о значении Миланского эдикта для истории Христианской Церкви.

Затем слово было предоставлено ректору КДА митрополиту Бориспольскому Антонию. Он огласил приветствие, направленное в адрес конференции Предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром. Владыка Антоний преподнес в дар богословскому факультету икону Пресвятой Богородицы с предстоящими преподобными Антонием и Феодосием, а также издания Киевской духовной академии.

Затем с приветствием к участникам конференции обратился ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Амвросий.

Также с приветствиями выступили Апостольский нунций в Сербии архиепископ Орландо Антонини и декан Католического богословского факультета в Загребе (Хорватия) Юре Зечевич. Во второй половине дня начало работу первое пленарное заседание конференции.

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