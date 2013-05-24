Делегация КДАиС принимает участие в научной конференции в Белграде
«Церковь в эпоху царя Константина»
24 мая 2013 года на Православном богословском факультете Белградского университета (Сербия) начала работу Международная научная конференция «Церковь в эпоху святого царя Константина Великого», посвященная 1700-летию издания Миланского эдикта.Для участия в конференции в Белград прибыло несколько десятков ученых из Сербии, Боснии и Герцеговины, России, Греции, Франции, Канады, Хорватии, Италии.
По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира в конференции принимает участие официальная делегация Киевской духовной академии и семинарии во главе с ректором Высокопреосвященнейшим митрополитом Бориспольским Антонием. В состав делегации также входят первый проректор протоиерей Сергий Ющик, глава административного аппарата Киевской Митрополии преподаватель КДАиС протоиерей Владимир Коцаба, проректор по научно-богословской работе профессор Владимир Бурега и редактор Официального сайта КДАиС преподаватель архимандрит Сильвестр (Стойчев).
Перед началом конференции была совершена Божественная литургия в домовом храме факультета в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Открытие конференции состоялось в большом зале факультета. Конференцию открыл декан Православного богословского факультета профессор протоиерей Предраг Пузович. Во вступительном слове он кратко рассказал о значении Миланского эдикта для истории Христианской Церкви.
Затем слово было предоставлено ректору КДА митрополиту Бориспольскому Антонию. Он огласил приветствие, направленное в адрес конференции Предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром. Владыка Антоний преподнес в дар богословскому факультету икону Пресвятой Богородицы с предстоящими преподобными Антонием и Феодосием, а также издания Киевской духовной академии.
Затем с приветствием к участникам конференции обратился ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Амвросий.
Также с приветствиями выступили Апостольский нунций в Сербии архиепископ Орландо Антонини и декан Католического богословского факультета в Загребе (Хорватия) Юре Зечевич. Во второй половине дня начало работу первое пленарное заседание конференции.