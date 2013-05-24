Предстоятель УПЦ посетил Спасо-Преображенский монастырь

24 мая Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир с архипастырским визитом посетил Спасо-Преображенский монастырь в с.Нещерив Обуховского района Киевской области.

Блаженнейший Митрополит Владимир осмотрел территорию монастыря и благословил братию.

Блаженнейший Владыка совершил таинство Крещения в храме Иоанна Предтечи, во время которого присутствовали губернатор Харьковской области Михаил Добкин и народная артистка России Лариса Удовиченко.

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Спасо-Преображенский монастырь был открыт в 2004 году как скит Киевского Троицкого Ионинского монастыря. Наместником обоих монастырей является викарий Киевской Митрополии епископ Обуховский Иона.

Монастырская Спасо-Преображенская церковь в стиле украинского барокко возведенная в конце XVIII века и сегодня является одной из немногих памятников архитектуры, сохранившихся на территории Киевской области со времен казачества. По инициативе строителя церкви, казацкого полковника Ивана Гудим-Левковича, второй придел в храме был освящен в честь Усекновения главы святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, его небесного покровителя.

В атеистические времена церковь была закрыта, долгое время она находилась в упадке. В начале 1990-х годов здесь начались восстановительные работы. В конце 2000-х годов в Усекновенском приделе после ремонта была выполнена новая настенная роспись. Также здесь оборудован баптистерий, в котором, согласно церковной традиции, взрослые могут принимать Таинство Крещения через полное погружение.

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