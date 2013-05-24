Вышел весенний номер православного семейного журнала «Фамилия»

«Суть христианского смирения трудно объяснить людям нецерковным», – пишет во вступительной статье к номеру редактор журнала «Фамилия» Наталья Горошкова. И предлагает читателям подборку текстов, каждый из которых, в той или иной мере, касается этой основополагающей добродетели.

«Говорить о смирении и иметь его — это состояния разные», – такой акцент делает протоиерей Андрей Ткачев, раскрывая свое пасторское видение отношения христианина к смирению.

«Лёгкость несения бремени заключается в глубоком чувстве сопричастности и согласии всех своих помышлений, устремлений и трудов с волей Божией», – пишет иерей Дмитрий Шишкин в статье, посвященной старости.

«Церковь не проводит семинаров по смирению, по послушанию, не организует каких-то специальных тренингов, но всё это есть в окружающей нас жизни», – отвечает на вопросы читателей «Фамилии» протоиерей Георгий Гуляев.

Новый номер издания публикует статьи, рассказывающие о силе духа и мужестве людей, их способности сделать единственно верный выбор:

«Новомученик Шморель» Андрея Ухтомского и «Измаильская драма» Дмитрия Шеварова.

Об услышанных молитвах у иконы Божией Матери «Скоропослушница» в храме Всех преподобных Зверинецких Архангело–Михайловского монастыря материал иеромонаха Хризостома (Грищенко).

Почему дети отказываются от причастия и что в таких случаях делать – разъясняет иеромонах Феодосий (Марченко) в своей статье «У Чаши» в рубрике «Искусство воспитания».

О промысле Божием в судьбе человека – тексты «Встреча у порога» Анны Захаровой, «Претерпевшие до конца» Дмитрия Шеварова и интервью Неониллы Пасичник с князем Никитой Дмитриевичем Лобановым-Ростовским.

Началу цикла творческих диалогов с представителями знаменитых старинных фамилий в рамках проекта «Фамильные встречи» посвящен обзорный материал.

В разделе «Досуг» – эссе Валентины Чернышевой, посвященные творчеству пейзажиста Ивана Шишкина и поэта Семена Надсона.

Также, раскрывая тему смирения, журнал «Фамилия» публикует в данном номере статьи о любви, дружбе, семейной жизни и воспитании детей.

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