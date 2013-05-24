В галерее "Соборная" открылась выставка православной иконы

22 мая в галерее "Соборная" по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, открылась первая Всеукраинская выставка православной иконы, приуроченная к 1025-летию Крещения Руси.

Открыла выставку организатор и куратор выставки, председатель Творческого объединения иконописцев во имя Преподобного Алипия Печерского Ирина Богданова: «Цель выставки заключается в популяризации церковного искусства и ознакомления общества с именами современных украинских иконописцев и их произведениями».

Организаторы выставки: Творческое объединение иконописцев во имя преподобного Алипия Печерского, Председатель Синодального комитета по биоэтике и этическим вопросам епископ Макаровский Иларий, викарий Киевской Митрополии, Духовно-просветительский центр Кафедрального Собора в честь Воскресения Христова и галерея «Соборная».

Выставка объединила 25 иконописцев из разных городов Украины: Киева, Львова, Одессы, Ивано-Франковска, Днепропетровска, Луцка, Кривого Рога, Винницы и других. На выставке представлены 84 работы мастеров современной иконописи Украины.



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