В Донецке пройдет VII фестиваль славянской культуры и письменности

В Центре славянской культуры Донецка 24-25 мая 2013 года по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона состоится VII фестиваль славянской культуры и письменности, сообщает Донбасс православный.

В этом году проведение фестиваля приурочено к знаменательной дате - 1025-летию Крещения Руси, а также к 1150-летию со времени возникновения славянской письменности.

В рамках фестиваля пройдёт научно-практическая конференция "Православная культура в современном мире", презентация проекта "Святые лавры Руси Православной" и книги "Лавры Православной Руси: чудеса и святыни". Гости фестиваля смогут познакомиться с экспонатами частных коллекций краеведов Донецкой области, посетить выставку вышитых икон, этнографические экспозиции под открытым небом.

Выставки - "Украинское подворье", "Кухня греческого дома", "Темрюковская утварь", "Благодатенская светлица" - подарят гостям яркий калейдоскоп культур народов Донецкого края.