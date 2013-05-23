УПЦ и Госслужба ЧС Украины переподписали соглашение о взаимодействии

22 мая в резиденции Предстоятеля УПЦ в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре состоялось переподписание «Соглашения о взаимодействии Украинской Православной Церкви и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям».

Предметом соглашения является «Взаимодействие с целью координации усилий по реализации задач, направленных на возрождение духовности основанной на традиционных нравственных ценностях - важнейшим фактором благополучия и безопасности общества».

От Украинской Православной Церкви Соглашение подписал Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир, со стороны государственного органа - Председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям М.Болотских.

На подписании присутствовал председатель Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и другими военными формированиями Украины архиепископ Белоцерковский и Богуславский Августин.

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