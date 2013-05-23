Патриарх Кирилл призвал немедленно прекратить кровопролитие в Сирии

21 мая 2013 года, выступая на приеме в Министерстве иностранных дел России по случаю праздника Пасхи, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что нарушение прав христиан по всему миру приобрели систематический характер и варьируются от прямого насилия в Сирии и других странах до запрещения христианских символов и вытеснения христианского присутствия на задворки общественной жизни по всему миру.

«В наши дни мировое сообщество переживает не лучшие времена. Торжественно отмечая праздник Пасхи Христовой, мы не должны забывать о том, что многие наши братья и сестры во Христе не смогли насладиться этой вселенской радостью, так как почти каждый день они становятся жертвами насилия и агрессии со стороны воинствующих экстремистов», — сказал Патриарх Кирилл.

«Несмотря на все предпринимаемые усилия, продолжают оставаться в руках боевиков захваченные 24 апреля сего года сирийские иерархи: митрополит Алеппский и Александреттский Павел и митрополит мар Григорий Иоанн Ибрагим», — добавил Предстоятель.

По словам Его Святейшества, за минувший год резко увеличилось число актов насилия, направленных против христиан в Нигерии, Сомали, Судане и ряде других стран, в Египте и Ливии усилилось давление радикалов на христианское меньшинство, что вынуждает его представителей покидать свои дома, а наиболее острая ситуация складывается сегодня в Сирии.

«С болью в сердце воспринимаются известия о нынешних гонениях на христиан. Причем нарушения прав христиан приобрели различные формы: от прямого насилия до запрещения христианских символов и вытеснения христианского присутствия на задворки общественной жизни», — подчеркнул Патриарх.

«В это непростое время мы призываем все мировое сообщество не оставаться равнодушным к творящемуся беззаконию. Необходимо приложить все усилия для немедленного прекращения кровопролития, поддержания открытого общественного диалога, направленного на защиту мира и стабильности, предотвращение террористических угроз и дискриминации по религиозному признаку», — сказал Патриарх Кирилл.

Патриархия.ru