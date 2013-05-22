Вселенский Патриарх приглашен на празднование 1025-летия Крещения Руси

Приглашение Патриарху Варфоломею от Президента Украины Виктора Януковича принять участие в торжествах по случаю празднования 1025-летия Крещения Руси летом 2013 года было передано во вторник, 21 мая.

В этот день в Константинополе состоялась встреча представителей Украинского государства и Украинской Православной Церкви с архиепископом Константинополя - Нового Рима Вселенским Патриархом Варфоломеем I.

От УПЦ присутствовали Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский Антоний и секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

Со стороны Украинского государства во встрече принял участие Советник Президента Украины, руководитель Главного управления по вопросам гуманитарного развития Администрации Президента Украины Юрий Богуцкий.

Участники встречи познакомили Вселенского Патриарха с программой юбилейных мероприятий по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси и передали ему приглашение от главы государства.

*** На своем заседании 25 апреля 2013 Священный Синод УПЦ официально пригласил в Киев на это празднование Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также попросил его пригласить Предстоятелей Поместных Православных Церквей для участия в празднованиях (журнал № 38).

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