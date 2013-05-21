Ко Дню Киева цветочные часы оформят в тематике 1025-летия Крещения Руси

Ко Дню Киева цветочные часы будут оформлены в тематике празднования 1025-летия крещения Руси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, на склоне улицы Институтской, где размещены цветочные часы, работают специалисты зеленого хозяйства столицы. Они разработали план участка, заменили почву под новые цветы с добавлением минерализованной смеси, установили бордюрную ленту для четкости формы рисунка и высаживают рассаду.

Для создания новой композиции будет использовано около 80 тысяч цветов: колеус лимонный, бегония белая, красная и розовая, агератум, цинерария и другие.

Из них 50 тысяч цветов используют для оформления часов, а остальные станут фоновым панно.

Цветочные часы были спроектированы в 2008 году, а механизм для них подарен мэрией Эдинбурга. Общий диаметр часов - 19,5 м, диаметр циферблата – 16,5 м, длина стрелок – 7 м и 4 м.

По макетам коммунального объединения «Киевзеленстроя» периодически изменяется дизайн и оформление часов.

