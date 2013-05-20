В Киеве почтили память жертв советских политических репрессиий

19 мая, в день памяти жертв политических репрессий в Украине, который отмечается в третье воскресенье мая, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира в Национальном заповеднике «Быковнянские могилы» около поселка Быковня Киевской области секретарь Киевской епархии по городу Киеву протоиерей Виктор Иващук совершил заупокойную литию по погибшим от голодомора и репрессий во времена богоборческим власти. Об этом сообщается на сайте УПЦ.

Также в этот день, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, в храмах Украинской Православной Церкви служились заупокойные богослужения.

Вблизи поселка Быковня в тридцатых годах 20 века тайно осуществлялись массовые захоронения лиц, репрессированных и казненных в Киеве органами НКВД. Это наибольшее в Украине захоронение. Официально строительство специальной зоны для тайных захоронений началось в 1936 году. На сегодняшний день на территории страны найдено 18 мест массовых захоронений жертв сталинского режима.

На Лукьяновском кладбище Киева, на месте массового захоронения расстрелянных в Лукьяновской тюрьме (1920-1930-е гг.) действует часовня в честь новомучеников и исповедников, где возносятся молитвы по жертвам репрессий.