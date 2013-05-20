По Днепру состоится Крестный ход на парусных судах

В рамках празднования 1025-летия Крещения Руси состоится необычный Крестный ход со старинным крестом ХVIIв. – по водам Днепра, в котором примут участие маломерные парусные суда.

Водное шествие начнется в столице в середине июня, а завершится 26 июня в Запорожье, где, в день памяти новомучеников и исповедников Запорожского края после Божественной Литургии, Крест будет выставлен для поклонения.

Архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука и народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев, посетив Предстоятеля УПЦ для обсуждения мероприятий в рамках празднования юбилея Крещения Руси в пределах Запорожской епархии, получили благословение Блаженнейшего Митрополита Владимира на Крестный ход со святыней – крестом с частицей Животворящего Креста Господня и частицами святых угодников Божиих, переданного Предстоятелю УПЦ 12 марта в рамках подготовки празднования 1025-й годовщины Крещения Киевской Руси.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира крест находится в Киевской Митрополии, как одна из главных святынь торжеств 1025-летия Крещения Киевской Руси.

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Ранее Крест находился в Благовещенском соборе Московского Кремля, а затем в собрании графов Шереметьевых. В конце ХХ века святыня была передана Церкви. Крест содержит надпись: «Сей святый крест со святыми мощами построен … во славу Творца всяческих Христа Бога нашего. А часть Животворящего Древа Креста Господня и мощей святых частиц апостолов пророков святителей и преподобных и праведных мучеников. Водружены в сем кресте благословение Благовещенским собором Великих Государев».

Всего в кресте 66 частиц мощей святых угодников Божиих: пророка Даниила, апостолов Матфея, Марка, Луки, Андрея Первозванного, Варфоломея, Филиппа, Варнавы, Тита, Лазаря Четверодневного, святого Игнатия Богоносца, первомученика и архидиакона Стефана, богопраматери Анны, младенцев от Ирода убитых, великомучеников Димитрия Солунского, Георгия Победоносца, Пантелеимона Целителя, Артемия, Прокопия, мучеников Уара, Меркурия, Мини, Арефы, Вакха, Иоанна, бессребреников Космы и Дамиана, Феодора Тирона, Феодора Стратилата, преподобномученицы Феклы, великомучениц Параскевы Пятницы, Анастасии Римляныни, Варвары, Татианы, Кристины, царя Константина Великого, Никифора патриарха Цареградского, святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Спиридона Тримифунтского, Варсонофия Казанского, преподобных Иоанна Лествичника, Елладия, Иоанна Дамаскина, Ефрема Сирина, Мартирия Печерского, Пафнутия Боровского, Пимена Великого, Евфимия Великого, Евстафия Плакиды, Григория Якракайского, Григория Солунского, Тихона Чудотворца, Михаила Малеина, Иоанна Милостивого, Михаила Синайского, Иакова Персиянина, Григория Декаполита, Давида Солунского, князей Владимира Киевского, Александра Невского, Михаила Черниговского, Всеволода Псковского, Феодосии Девицы, часть ризы от мощей Сергия Радонежского.

По материалам сайта Запорожской епархии

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