На Херсонщине освятили полутонный пасхальный кулич

В поселке Киндийка Херсонской области в храме Рождества Пресвятой Богородицы 19 мая освятили полутонный пасхальный кулич.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации кулич был освящен в честь праздника святых жен-мироносиц, которые шли к гробу Христа и первыми узнали о Воскресении Спасителя.

Кулич-гигант был испечен силами прихожанки церкви - главы грузинской диаспоры, депутата Херсонского городского совета Элико Маркелии.

«Мне хотелось сделать что-то теплое и приятное для людей в этот чудесный праздник, который можно назвать христианским 8 марта. Я уже не первый год пеку кулич для церкви. В прошлом году наш кулич весил триста килограмм, в этом – пятьсот, а в следующем году мы планируем замахнуться на рекорд и испечь кулич весом три тонны», – рассказала Элико Маркелия.

