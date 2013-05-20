В Святогорской Свято-Успенской лавре состоится форум педагогов и духовенства

22-23 мая в Святогорской Свято-Успенской лавре состоится форум «Формирование системы общечеловеческих ценностей школьников методами курсов духовно-моральной направленности», сообщает «Донбасс Православный».

Форум пройдет по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона, в рамках договора о сотрудничестве между управлением образования и науки Донецкой облгосадминистрации и Донецкой епархии Украинской Православной Церкви.

Цель форума - консолидация усилий образовательных учреждений и Церкви для определения общей позиции в формировании системы общечеловеческих ценностей учащейся молодёжи.

Задача форума — направить профессиональный и творческий потенциал педагогов и духовенства на совершенствование методов формирования моральных ценностей в учреждениях образования Донецкой области.