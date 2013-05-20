Предстоятель УПЦ с архипастырским визитом посетил Житомирскую епархию

19 мая Блаженнейший Митрополит Владимир совершил архипастырский визит в Житомирскую епархию, где в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Житомира совершил Божественную литургию.

После Литургии Блаженнейший Митрополит Владимир поздравил всех с неделей Жен Мироносиц, а правящего архиерея - архиепископа Житомирского и Новоград-Волынского Никодима - с днем небесного покровителя. В подарок Блаженнейший Владыка преподнес именнинику Федоровскую икону Божьей Матери.

Со своим архипастырским благословением Блаженнейший Митрополит Владимир подарил присутствующим на богослужении иконочки святителя Николая.

В тот же день митрополит Владимир посетил Житомирский ставропигиальный женский Свято-Анастасиевский монастырь, где на могиле схиигумены Рафаилы (Чернецкой) совершил Пасхальную литию. В нижнем храме монастырского собора Блаженнейший Владыка отслужил благодарственный молебен и поздравил сестер обители с праздником Жен Мироносиц, подарил им в благословение иконочки святителя Николая. В свою очередь, приветствуя Первоиерарха Украинской Православной Церкви с пасхальными праздниками, игуменья монастыря Михаила (Фурманец) подарила Блаженнейшему сувенир - разукрашенное пасхальное яйцо.

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