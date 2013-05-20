Завершился визит Патриарха Кирилла в Екатеринбургскую епархию

15-19 мая 2013 года состоялся Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Екатеринбургскую епархию, которая в текущем году стала одним из главных центров церковно-общественных мероприятий, посвященных 400-летию Дома Романовых.

Вечером 15 мая, завершив программу визита в Китай, Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в Екатеринбург.

18 мая Святейший Патриарх посетил монастырь святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, где совершил освящение закладного камня в основание храма Державной иконы Божией Матери.

Затем Святейший Владыка побывал в Храме-на-Крови, построенном на месте, где в ночь на 17 июля 1918 года приняли мученическую кончину свв. Царственные страстотерпцы и их слуги, посетил духовно-просветительский центр «Патриаршее подворье» в Екатеринбурге и осмотрел выставку «Подвиг служения России царской династии Романовых», а также провел встречу с губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым.

Вечером 18 мая Предстоятель Русской Церкви совершил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга.

19 мая, в неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, Святейший Патриарх совершил чин великого освящения отреставрированного собора во имя св. блгв. кн. Александра Невского Ново-Тихвинского монастыря в Екатеринбурге и Божественную литургию в новоосвященном храме. За Литургией состоялась хиротония архимандрита Диодора (Исаева) во епископа Мелекесского и Чердаклинского (Симбирская митрополия).

В тот же день Святейший Патриарх Кирилл и полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе И.Р. Холманских подписали соглашение о сотрудничестве между субъектами Российской Федерации и епархиями, находящимися в пределах Уральского федерального округа.

В завершение визита Предстоятель Русской Церкви посетил в Екатеринбурге воссозданный храм-колокольню «Большой Златоуст».

Во второй половине дня 19 мая Святейший Патриарх Кирилл вылетел в Москву.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси