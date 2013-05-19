Сегодня 145 лет со дня рождения императора Николая II

18 мая 2013 года, в канун недели 3-й по Пасхе, святых жен-мироносиц, Предстоятель Русской Церкви совершил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе г. Екатеринбурга. По окончании богослужения Святейший Патриарх произнес проповедь.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогой владыка Кирилл! Отцы, братья и сестры! Господин губернатор, уважаемый Евгений Владимирович!

Я хотел бы вас всех сердечно приветствовать в связи с этим воскресным вечером. Мы накануне большого праздника — это третья неделя по Пасхе, а каждое воскресенье в течение Пасхального периода считается большим праздником.

Воскресенье же, которое будет завтра, отмечено многими важными событиями. Во-первых, это память жен-мироносиц и тайных учеников Христовых Иосифа и Никодима. Мы знаем, что Иосиф и Никодим любили Господа, внимательно Его слушали, но не могли открыто исповедовать себя Его учениками. Иосиф был человеком во власти, членом Синедриона — того самого Синедриона, который осудил Спасителя на смерть, и потому открытое исповедание и признание Спасителя своим Учителем означало для него, может быть, даже саму смерть. И Никодим, тоже человек знатный, приходил к Спасителю тайно, ночью — опять-таки боялся. Вот эти двое учеников Спасителя в конце концов, после Его смерти, не убоялись: Иосиф пошел к Пилату и испросил тело Иисуса. Затем положил Его в новом гробе и обвил, вместе с Никодимом, драгоценной плащаницей.

Страх был тогда, когда жил Спаситель. Но когда завершилась Его жизнь, страх ушел. Нужно было иметь большое мужество, чтобы идти к высшему правителю и просить тело Того, Кто был распят. Но Иосиф совершил этот замечательный поступок, и мы прославляем его и другого тайного ученика — Никодима.

В нашей истории мы тоже проходили через многие испытания, через гонения, когда само исповедание Господа Учителем, Спасителем и Богом для многих означало конец карьеры, а в определенные моменты истории — конец жизни. Мы знаем, что многие люди исповедовали Господа тайно. Неизвестно, сколько их было в нашей стране, но их было очень и очень много, и когда в конце 30-х годов решили провести перепись и задать вопрос относительно принадлежности к той или иной религии, большинство назвали себя православными — подобно тому, как Иосиф отверг страх и признал себя учеником Распятого Спасителя.

Вера нашего народа, которая долгие десятилетия не могла проявляться открыто, которая оставалась в недрах, под спудом, в определенный момент времени расцвела богатым цветом. И сегодня мы переживаем особое время, когда все больше и больше людей открыто исповедуют себя учениками Господа и Спасителя. Это и люди во власти, подобно Иосифу, и знатные, подобно Никодиму, и люди разных званий и положений. Настало время, как оно настало для Иосифа и Никодима, открыто говорить о своей вере, как настало время для нашего народа открыто исповедовать свою веру, никого не стесняться, никого не бояться. Мы у себя дома, мы на своей родной земле, мы живем в православной России, и потому открытое исповедание веры является сегодня нашим долгом.

Исповедовать означает в первую очередь жить в соответствии с заповедями Христовыми. А когда сил не хватает исполнять эти заповеди, то, по крайней мере, у нас должно хватать сил на исповедание своих грехов, на понимание того, что в жизни нашей что-то происходит неверно. И тогда, корректируя свой жизненный путь, свои мысли, свои чувства, свои волевые действия, мы действительно можем стать учениками Господа и Спасителя.

Завтрашний день отмечен еще одной очень важной датой — исполняется 145 лет со дня рождения государя императора Николая II, который 95 лет тому назад здесь, в Екатеринбурге, был жестоко казнен вместе со всей своей семьей. Мы будем вспоминать и это событие, в каком-то смысле судьбоносное. Смерть царской семьи завершила целую историю царствования династии Романовых, 400-летие которой также отмечается в этом году. Тогда начался новый период, и я уже сказал о том, как этот новый период обернулся гонениями на веру и множеством тайных учеников Христа Спасителя.

Сегодня, когда Церковь наша и народ наш живут в условиях полной свободы, когда нет никаких стесняющих нас обстоятельств, когда мы действительно можем по своему свободному и разумному выбору устроять свою жизнь, мы должны помнить об уроках прошлого, мы должны призывать в молитве святых страстотерпцев, которые жизнь свою отдали со смирением и любовью к людям. И верим, что Господь по молитвам святых Царственных страстотерпцев, по молитвам мучеников и исповедников Российских приклонит милость к нам — свободным наследникам того прошлого, в котором они жили, и поможет нам обустраивать жизнь личную, семейную, общественную, государственную таким образом, чтобы величайшие духовные идеалы, провозглашенные Спасителем, утверждались в нашем народе, подлинно преобразуя изнутри жизнь каждого и все наше Отечество.

Молитвами святых страстотерпцев да поможет Господь всем нам идти по пути, который венчается Царствием Его, Божественным Царством, наступающим уже здесь, в нашей жизни, и в полной мере открывающимся нам в вечности.

Христос Воскресе!

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси