Православная Молдова молится об отмене Закона о недискриминации

В воскресенье, 19 мая, во всех церквях Молдовы пройдет молитва и проповедь, в которой будет заявлена обеспокоенность митрополии ситуацией в стране. Об этом по итогам заседания Синода заявил митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, передает MOLDNEWS.

«Мы обсудили как прошли дни Великого поста, празднование Воскресения Христа и один очень важный вопрос - это парад геев, который планируется на воскресенье в центре Кишинева. Мы обсуждали этот вопрос два часа и решили, что 19 мая в церквях Молдовы пройдет утренняя молитва, начиная с 7 утра, литургия, на которых мы скажем слова об обеспокоенности тем, что происходит в стране», - сказал он.

Митрополит Владимир добавил, что «затем в 9.30 мы соберемся перед кафедральным собором Рождества Христова вместе с мирянами для общей молитвы, откуда пойдем к монументу господаря Штефана, чтобы возложить цветы и надеемся, что туда же придет руководство страны, чтобы вместе с Синодом и священниками принять декларацию, в которой потребуем аннулировать Закон о недискриминации и изменить Закон о религиозных культах».

Митрополит Владимир подчеркнул, что если власти не прислушаются к обращению Церкви, то будет созвано общее собрание, на котором будет утверждено решение о протестах. Владыка отметил, что призывает «аморальных лиц, появившиеся в нашей стране» к покаянию и молитве.

«Мы всегда были православной страной и выступали против развратности. Мы не пойдем в «Валя Морилор», (где состоится парад геев) но наши христиане всегда готовы принять участие по всей стране в акциях, чтобы противостоять этим парадам», - заключил митрополит.