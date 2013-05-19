Православный телеканал «Союз» начал вещание на страны Южной Америки

К визиту Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Екатеринбург православный телеканал «Союз», работающий из этого города, запустил вещание на страны Южной Америки. Таким образом, к 105 странам мира, где доступен «Союз» прибавилось еще 12, сообщает Православная газета Екатеринбургской епархии.

Вещание на Южно-Американский континент будет осуществляться со спутника Hispasat (30ºW). Это один из популярных ретрансляторов спутниковых каналов в Латинской Америке как среди индивидуальных зрителей, так и среди кабельных операторов. С началом вещания у «Союза» появилось еще более 90 миллионов потенциальных зрителей. С Hispasat также ведут свое вещание десятки известных в мире телеканалов.

В странах Латинской Америки русскоязычная диаспора достаточно многочисленна. Например, только в Бразилии живет около миллиона украинцев, а в Аргентине — до 250 тысяч русских. Всего на континенте несут свое служение около 40 приходов Русской Православной Церкви. Уже в предстоящие выходные нашим соотечественникам, находящимся от России за тысячи километров, станут доступны прямые трансляции Патриарших богослужений из Свято-Троицкого и Александро-Невского соборов Екатеринбурга.

В планах телеканала на ближайшие годы — продолжение развития спутникового вещания — на Африканский континент, Юго-Восточную Азию и Австралию.

ПРАВМИР