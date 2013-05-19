Предстоятель РПЦ совершил всенощное бдение в Свято-Троицком соборе Екатеринбурга

Вечером 18 мая 2013 года, в канун недели 3-й по Пасхе, святых жен-мироносиц, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе г. Екатеринбурга.

Богослужение транслировалось на телеканале «Союз».

Собор, вмещающий 3 тысячи человек, был полностью заполнен верующими. Предстоятель Русской Православной Церкви совершил помазание елеем большинства пришедших в храм.

По окончания богослужения со словами благодарности от лица молившихся к Святейшему Патриарху обратился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, который преподнес Его Святейшеству образ Воскресения Христова с двунадесятыми праздниками.

Святейший Патриарх Кирилл произнес проповедь. В память о богослужении Предстоятель передал митрополиту Кириллу пасхальное яйцо с изображением Воскресшего Спасителя. Верующим были розданы иконки святых Царственных страстотерпцев с Патриаршим благословением.

Сегодня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит освящение Александро-Невского собора Ново-Тихвинского монастыря Екатеринбурга и возглавит в новоосвященном храме служение Божественной литургии.

На портале Патриархия.ru пройдет трансляция Патриаршего богослужения, организованная православным телеканалом «Союз». Начало трансляции в 6.30 (время московское).

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси