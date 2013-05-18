Патриарх Кирилл отметил важность духовного воспитания в век техники

Духовное воспитание особенно важно для человека в век интенсивного технического и научного развития, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"В век интенсивного технического и научного развития, когда цивилизация становится такой бездушной, основанной исключительно на машинах, на научной идее, — в этот момент исторического развития особенно важно духовное воспитание человека. Человек, воспитанный в высокой духовной традиции, способен отвечать на вызовы современного технократического общества", — цитирует патриарха департамент информполитики губернатора.

Предстоятель отметил, что говорит об этом именно сейчас неслучайно — Екатеринбург и Свердловская область занимают особое место в жизни страны: здесь сосредоточены наука и производство, очень большое число жителей имеет высшее образование, здесь живет высококвалифицированный рабочий класс.

"И поэтому хотелось бы, обращаясь к жителям Екатеринбурга и Свердловской области, сказать, что благополучие, счастье, полноту жизни мы можем создать только тогда, когда объединим хорошее образование, трудолюбие, высокие профессиональные навыки с сильно развитым нравственным чувством и духовной жизнью. Вот тогда наш народ будет непобедим", — сказал патриарх Кирилл.

Куйвашев поблагодарил патриарха за то, что тот в своем напряженном графике нашел возможность посетить Свердловскую область. "Вы видите, насколько серьезными темпами у нас идет строительство новых храмов, как их восстанавливают, реставрируют. Сегодня на Урале действует комплексная областная целевая программа "Формирование туристско-рекреационной зоны "Духовный центр Урала". И мы приложим все усилия, чтобы наши меценаты активнее присоединялись к ее реализации", — сообщил губернатор.

Глава региона выразил уверенность, что визит патриарха на Урал позволит придать существенный импульс этой работе и консолидировать усилия общества и власти.

РИА Новости