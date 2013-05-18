Патриарх Кирилл посетил Храм-на-Крови в Екатеринбурге

18 мая 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Храм-на-Крови в Екатеринбурге.

Храм-памятник построен на месте, где в ночь на 17 июля 1918 года приняли мученическую кончину государь Николай II, государыня Александра Феодоровна, их дети — цесаревич Алексий и великие княжны Ольга, Татиана, Мария и Анастасия, а также доктор Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, лакей Алоизий Трупп и горничная Анна Демидова.

У входа в верхний храм в честь Всех святых, в земле Российской просиявших, Святейшего Владыку встречали старший священник Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло, духовенство, учащиеся православных учебных заведений.

Побывав в верхнем храме, Святейший Патриарх перешел в нижний храм в честь святых Царственных страстотерпцев, освященный Его Святейшеством 18 апреля 2010 года.

Святейший Владыка совершил молитву свв. Царственным страстотерпцем и посетил расстрельную комнату (правый придел нижнего храма).

Состоялась краткая беседа Святейшего Патриарха Кирилла с великой княгиней Марией Владимировной, подарившей Его Святейшеству книгу «Русская Православная Церковь, Святая гора Афон и Российский императорский дом в изгнании».

Также Святейшего Владыку приветствовали учащиеся церковно-приходских школ и участники Архиерейской детской певческой капеллы «Октоих». Сестры милосердия и добровольцы Православной службы милосердия при Отделе социального служения Екатеринбургской епархии подарили Святейшему Патриарху фигуру ангела, сделанную руками их подопечных.

На ступенях нижнего храма Предстоятеля Русской Православной Церкви приветствовал митрополит Екатеринбургский Кирилл, который преподнес Его Святейшеству икону святых Царственных страстотерпцев, написанную уральскими мастерами.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к священнослужителям и мирянам Екатеринбургской митрополии, собравшимся на площади перед собором, с Первосвятительским словом.

Святейший Владыка передал митрополиту Кириллу пасхальное яйцо с изображением Воскресения Христова. Верующим были розданы иконки святых Царственных страстотерпцев с Патриаршим благословением.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси