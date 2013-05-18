Депутаты зарегистрировали законопроект о возвращении культовых сооружений

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона № 2993 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания условий для возвращения культовых сооружений религиозным общинам», внесенный народными депутатами Андреем Деркачем, Дмитрием Шенцевым, Сергеем Гриневецким, Юрием Мирошниченко, Александром Голубом и Игорем Рыбаковым.

Согласно законопроекту предусмотрена передача объектов, расположенных в Кременецком районе, Свято-Богоявленском женском монастыре Тернопольской епархии и Почаевской Свято-Успенской Лавре, и объектов, расположенных в городе Киеве - Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре без права отчуждения и изменения назначения переданных объектов.

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