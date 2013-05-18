В Грузии геев разогнали крапивой

В пятницу, 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, Тбилиси стал ареной ожесточенных столкновений тех, кто выступает за толерантное отношение к представителям сексменьшинств, и их противников.

В столице Грузии должен был состояться первый в истории страны гей-парад, к тому же, с разрешения мэрии. Но нескольким десяткам толерантных грузин, среди которых не факт, что были геи и лесбиянки, пройти по проспекту Руставели не дали около 20 тысяч православных: священники в рясах, церковный хор, женщины с пучками крапивы в руках и молодые люди с палками. «Мы устроим «революцию крапивы» против гомосексуалистов!» — крикнул в какой-то момент известный в Грузии религиозный лидер Басил Мкалавишвили (ведет борьбу со свидетелями Йеговы) и повел бабушек с крапивой на гей-парад.

Натиск не смогли сдержать даже несколько сотен полицейских, разделявших стороны. В результате участников парада затолкали в специально подогнанные к началу парада автобусы и увезти от греха подальше. Под «раздачу» попала посол США в Грузии Бриджит Бринк, которая во время акции находилась неподалеку: ее приняли за участницу парада и погнались за ней.

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