В Киев из Германии впервые прибыла икона «Николай Утешитель»

17 мая, накануне дня памяти святителя Николая Чудотворца (22 мая), в Киев из Германии для поклонения верующих впервые прибыла чудотворная икона «Николай Утешитель».

Во встрече образа у Святой Успенской Киево-Печерской Лавры приняли участие духовенство столицы, преподаватели и воспитанники Киевских духовных школ, сестры милосердия сестричества в честь преподобномученицы Елизаветы и инокини Варвары, многочисленные верующие.

Крестным ходом образ святителя Николая был перенесен в резиденции Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, где Архипастырь перед иконой отслужил благодарственный молебен.

После богослужения Его Блаженство поздравил всех с прибытием в Украину иконы святителя Николая.

«Я благодарен Богу, Его Пречистой Матери и Его чудесному угоднику святителю Николаю за те великие блага, которые мы духовно получаем в настоящее время в этой святой Лавре. Пусть молитвы святителя Николая, которого почитает весь православный мир, будут всегда со всеми нами. Пусть Господь посылает всем нам небесные дары и в дальнейшем будут в мире наше государство, наша Церковь и каждый, кто чтит святителя Николая», — сказал предстоятель Украинской Церкви.

Сегодня, 18 мая, в 11.00 икону крестным ходом перенесут из Киево-Печерской Лавры в подворье Свято-Пантелеимонова на Афоне монастыря при храме святителя Михаила, первого митрополита Киевского (ул. Шелковичная, 39/1), что на территории Александровской (клинической) больнице Киева. В храме икона будет находиться в течение месяца.

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Чудотворная икона «Николай Утешитель» постоянно хранится в Фонде им. Александра Глазунова в Мюнхене. До этого она находилась в Александровском подворье в Иерусалиме, которому была подарена преподобномученицей Елизаветой Феодоровной.

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