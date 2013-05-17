Архиерей Русской Православной Церкви принял участие во встрече космонавтов

Епископ Карагандинский и Шахтинский Севастиан принял участие во встрече космонавтов 35-й экспедиции МКС.

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМА-07М» с тремя членами экипажа МКС-35 россиянином Романом Романенко, американцем Томасом Машберном и канадцем Крисом Хэдфилдом во вторник, 14 мая, в 06.30 по московскому времени благополучно совершил посадку в запланированном районе Казахстана, примерно в 146 километрах юго-восточнее г. Жезказган.

В последнее время сложилась традиция, согласно которой космонавты перед полетом посещают храм и получают благословение на труды в космосе. Во встрече космонавтов, вернувшихся с орбиты, архиерей Русской Православной Церкви принял участие впервые.

Патриархия.ru