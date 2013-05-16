В Киев из Мюнхена привезут чудотворную икону «Николай Утешитель»

В Киев из Мюнхена (ФРГ) 17 мая прибывает чудотворная икона «Николай Утешитель».

Как сообщили УНИАН в Информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви, образ принадлежал великомученице Елизавете Федоровне Романовой и был подарен Александровскому подворью в Иерусалиме (Израиль).

«Чудеса по молитвам к Святителю Николаю Чудотворцу у образа «Николай Утешитель» в основном касаются исцелений от недугов. По рассказам ее хранителей, одна монахиня из России, проведя несколько ночей рядом со святыней, избавилась от опухоли головного мозга. Кроме того, по молитвам у иконы «Николая Утешителя» многие приняли православную веру», - отметили в Синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ.

Также, говоря о чудотворном образе «Николая Утешителя», в Синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ отметили, что вместе с чудотворной иконой из Мюнхена привезут святыню - наволочку от подушки, на которой покоилась голова убитой Елизаветы Федоровны во время отпевания в Алапаевске (Россия) в 1918 году.

17 мая икона посетит домовой храм во имя святителя Николая в резиденции Предстоятеля УПЦ Митрополита Владимира в Киево-Печерской лавре. До утра 18 мая икона будет находиться в Трапезном храме во имя преподобных Антония и Феодосия на территории Национального Киево-Печерского заповедника (Верхняя лавра).

18 мая икону Крестным ходом перенесут из Киево-Печерской лавры в храм святителя Михаила, первого Митрополита киевского, на Афонском подворье Свято-Пантелеимонового монастыря (Александровская больница. Киев, ул. Шелковичная, 39/1). Начало Крестного хода в 11.00. Приложиться к святыне здесь можно будет в течение месяца.

*** По некоторым свидетельствам, в конце ХIХ в. император Николай ІІ подарил икону Святителя Николая княгине Елизавете Федоровне Романовой в знак утешения после трагической гибели ее мужа князя Сергея Александровича.

Елизавета Федоровна называла икону «Николай Утешитель». Позже великая княгиня принесла икону в дар иерусалимскому храму во имя Александра Невского («На Раскопках») при Александровском подворье в Иерусалиме.

После мученической смерти великой княгини в 1918 году в Алапаевске (Россия) икону Святителя Николая стали почитать как «печаль, боль и грусть утоляющую и в путешествии оберегающую».

Долгое время икону оберегала схимонахиня Александра - супруга известного русского композитора Александра Глазунова.

В мае 1963 года монахиня Александра получила образ «Николая Утешителя» от Патриарха Иерусалимского Венедикта.

После смерти матушки Александры в 1968 году ее приемная дочь Елена перевезла икону «Николая Утешитель», десятки других икон и личные вещи монахини в Мюнхен.

С тех пор икона «Николая Утешителя» находится в комнате-часовне Фонда им. А.К.Глазунова в Германии, который возглавляет попечитель Александровского подворья в Иерусалиме граф Николай Воронцов.

