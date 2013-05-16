Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Екатеринбург

Вечером 15 мая 2013 года, завершив программу визита в Китай, Святейший Патриарх Московский и всея Руси прибыл из Шанхая в Екатеринбург.

В аэропорту Кольцово Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали: полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе И.Р. Холманских; губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев; глава Екатеринбурга, председатель Екатеринбургской городской Думы Е.Н. Порунов; сопредседатель Попечительского совета программы «Александр Невский» А.А. Козицын; митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и духовенство Екатеринбургской митрополии.

В ходе Первосвятительского визита в Екатеринбургскую епархию Святейший Владыка примет участие в мероприятиях, посвященных 400-летию Дома Романовых, и посетит памятные места, связанные с гибелью семьи последнего российского императора Николая II.

18 мая Предстоятель Русской Церкви побывает в монастыре святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. 19 мая Святейший Патриарх совершит освящение собора святого благоверного князя Александра Невского Ново-Тихвинского женского монастыря в Екатеринбурге и возглавит Божественную литургию в новоосвященном храме.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси