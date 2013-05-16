Завершился визит Предстоятеля Русской Православной Церкв в Китай

10-15 мая 2013 года Предстоятель Русской Православной Церкви совершил визит в Китай.

10 мая, в первый день визита, Святейший Патриарх Кирилл встретился в Пекине с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и директором Государственного управления по делам религий Китайской Народной Республики Ван Цзоанем. По завершении встречи с Председателем КНР Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ответил на вопросы корреспондентов российских и китайских СМИ.

Вечером в честь Предстоятеля Русской Православной Церкви был дан прием от имени директора Государственного управления по делам религий Китайской Народной Республики.

11 мая Святейший Патриарх Кирилл ознакомился с достопримечательностями Поднебесной, посетив Великую китайскую стену и бывший Императорский дворец.

На следующий день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию на территории Посольства Российской Федерации в Пекине, после которой состоялась встреча Предстоятеля Русской Церкви с китайскими православными верующими.

Его Святейшество удостоил посла России в Китае и ряд российских дипломатов высоких церковных наград.

12 мая в Пекине также прошла презентация издания книги Святейшего Патриарха Кирилла «Свобода и ответственность» на китайском языке. От имени Патриарха Московского и всея Руси в Посольстве Российской Федерации в Китайской Народной Республике был дан прием.

13 мая в штаб-квартире Государственного управления по делам религий КНР Святейший Патриарх Кирилл встретился с религиозными лидерами Китая.

В этот же день Его Святейшество отбыл из Пекина в Харбин, по приезде в город он посетил Софийский собор.

Во вторник 2-й седмицы по Пасхе, на Радоницу, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Покровском храме Харбина. На сугубой ектении было вознесено особое прошение о пострадавших при наводнении в Китае. За богослужением поминали усопших архипастырей, пастырей, иноков и мирян Китайской Автономной Православной Церкви.

Также 14 мая в Харбине состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с заместителем председателя Народного правительства провинции Хэйлуньцзян Сунем Юнбо.

В этот же день Предстоятель Русской Православной Церкви покинул Харбин и отправился в Шанхай.

15 мая, в последний день визита в Китай, Его Святейшество совершил в Шанхае Божественную литургию в здании бывшего собора в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных». По завершении Божественной литургии Предстоятель Русской Православной Церкви ответил на вопросы корреспондентов российских и китайских СМИ.

Состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с заместителем председателя Постоянного комитета шанхайского собрания народного представительства госпожой Чжун Яньцюнь. Завершилась программа визита встречей в штаб-квартире Совета церквей Китая с религиозными деятелями Шанхая.

Затем Его Святейшество вылетел из Шанхая в Екатеринбург.

Патриархия.ru