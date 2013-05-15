Московский епархиальный дом будет воссоздан к 2015 году

«Московский епархиальный дом был центром народного просвещения, миссионерской и социальной деятельности Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Кирилл благословил приложить все возможные усилия, чтобы здание вернулось на карту Москвы в своем исконном качестве к 2015 году», — сообщил председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата епископ Подольский Тихон в ходе инспекционной поездки на этот уникальный исторический объект, восстановление которого идет в последние годы.

«В этих стенах проходил Поместный Собор 1917-18 гг., на котором было принято историческое решение о восстановлении Патриаршества. Здесь располагались Свято-Владимирский храм, Епархиальная библиотека и музей, а с 1918 года — Богословский институт. Это поручение Святейшего Патриарха очень почетно и одновременно очень ответственно, ведь нам предстоит вернуть истории еще одну жестоко вырванную страницу», — отметил епископ Тихон.

После восстановления здесь разместится главный корпус Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, исторического преемника дореволюционного богословского института.

Первые строительные и реставрационные работы по воссозданию исторического облика Епархиального дома начались в 2006 г. В ноябре 2008 года, в канун дня памяти Патриарха Тихона, над восстановленным золотым куполом был установлен крест. Начались регулярные богослужения в нижнем храме в честь святых отцов Поместного Собора 1917-1918 гг. Восстанавливается Соборная палата и Князь-Владимирский храм.

В ходе восстановительных работ здание будет оборудовано как основной корпус университета; здесь будут восстановлены исторические интерьеры, но при этом созданы современные условия для нескольких тысяч студентов — богословов, религиоведов, историков.

Патриархия.ru