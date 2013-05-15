В Москве пройдет православный молодежный форум «Вера и дело»

В Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя 25 мая пройдет VII международный православный молодежный форум «Вера и дело».

Организатором форума является Синодальный отдел по делам молодежи совместно с объединением православных молодежных движений «Георгиевцы!».

В оргкомитет вошли представители православных и общественных организаций г. Москвы.

В форуме примет участие молодежь из России, Украины, Белоруссии, США и других стран ближнего и дальнего зарубежья, иерархи и духовенство Русской Православной Церкви.

ПРАВМИР