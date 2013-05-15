В Москве пройдет православный молодежный форум «Вера и дело»
17:09, 15 мая 2013Православие
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25 мая в Храме Христа Спасителя
В Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя 25 мая пройдет VII международный православный молодежный форум «Вера и дело».
Организатором форума является Синодальный отдел по делам молодежи совместно с объединением православных молодежных движений «Георгиевцы!».
В оргкомитет вошли представители православных и общественных организаций г. Москвы.
В форуме примет участие молодежь из России, Украины, Белоруссии, США и других стран ближнего и дальнего зарубежья, иерархи и духовенство Русской Православной Церкви.
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